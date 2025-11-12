Rivera: "Un giudizio su Allegri? Ogni allenatore è bravo se raggiunge l'obiettivo. Aspettiamo..."

A margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra", Gianni Rivera, ex giocatore del Milan, ha parlato così a tuttomercatoweb.com della squadra rossonera di Max Allegri: "Che idea mi sono fatto del Milan? Non lo so, ho pochi rapporti perché ho un problema con l'attività dei proprietari del Milan e quindi preferisco evitare di dire quello che penso. Un giudizio sul lavoro di Allegri? Ogni allenatore è bravo se raggiunge qualche obiettivo. Aspettiamo. Vale per tutti, da Allegri a Gattuso, si devono conquistare sul campo il nome di allenatore.

Se c'è un giocatore che mi piace particolarmente? Cambiamo discorso. C'è qualcuno che ha qualche qualità, ma sono quasi tutti stranieri e la cosa mi disturba un po', devo dirlo con sincerità. Leao è uno che può piacere perché riesce a fare delle cose che altri, pur impegnandosi, non riescono a fare. La gente si aspetta che vinca ogni volta la partita da solo e questo non va bene, gli rovinano la vita. Se può lo fa, ma non sempre è possibile. È capitato anche a Pele di non vincere sempre, se è successo a lui vuol dire che può capitare a tutti".

