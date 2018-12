RMC SPORT - La Scala: "Milan fuori dall'Europa? Deve rimproverare solo sé stesso. Higuain e Calhanoglu in crisi nera"

Giuseppe La Scala, intervenuto a RMC Sport, ha commentato l'eliminazione del Milan dall'Europa League: "Il Milan deve rimproverare solo sé stesso. Ci sono stati errori arbitrali ma solo il Milan ha responsabilità. Se al Milan tutti i giocatori in campo in grado di aggiungere valore tecnico, parlo di Higuain e Calhanoglu, sono in crisi nera allora è ovvio che la formazione rossonera non è in grado di giocare a pallone. A me Higuain e Calhanoglu mi sembrano lontani dalla forma migliora. Fino a qualche settimana fa non mi risultava alcuna situazione disturbante, non darei la responsabilità di prestazioni mediocri a situazioni misteriose