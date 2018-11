RMC SPORT - Sacchi su Higuain: "Errare humanum est"

Intervistato da RMC Sport in occasione dell’evento “Sport Movies e Tv Festival”, l’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, si è soffermato anche sul caso sollevato dalla reazione di Gonzalo Higuain e dalla conseguente squalifica per due giornate: “Errare humanum est. Non bisogna condannare troppo Higuain. I giocatori sono uomini che hanno reazioni, a volte non corrette ma che tutti abbiamo avuti”