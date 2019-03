RMC SPORT - Sconcerti "Vincere le partite giocando meno bene è un grande merito"

<b>Mario Sconcerti</b>, prima firma del giornalismo sportivo, a <i>RMC Sport Live Show</i> ha parlato così del sabato di Serie A:

<b>Milan al terzo posto mentre l'Inter ha steccato una partita importante?</b>

"Sono un paio di giornate che il Milan gioca meno bene, fa un po' di fatica, ma è normale. Questo è un periodo in cui vincere le partite giocando meno bene è un grande merito. L'Inter ha persa la partita in cui ha giocato meno bene, lì c'è una crisi profonda mentre nel Milan c'è grande leggerezza perché hanno trovato una quadratura e merita il terzo posto. L'Inter invece si sta perdendo per un problema di leadership. La situazione Icardi sta mettendo in difficoltà una squadra che era nettamente al terzo posto. L'Inter è una squadra eternamente irrealizzata, il campionato le aveva dato una mano portandola al terzo posto ma è bastata un'accelerazione delle squadre che inseguono per essere subito ripresa. E' ancora una squadra in fase di costruzione".