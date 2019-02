Rodriguez a Sky: "Voglio fare il bene per la squadra. Vado poco in avanti? Faccio quello che mi dice il mister"

Ricardo Rodriguez è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulle prestazioni: "Voglio sempre giocare, fare il meglio per la squadra".

Sul momento: "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, il secondo meno. Abbiamo vinto e siamo di nuovo quarti".

Su Piatek: "E' tranquillo, lavora, vuole fare sempre gol. E' un bene che continui così".

Sulla propensione offensiva in calo: "Provo ad andare avanti quando posso ma faccio il lavoro che vuole il mister. Quando posso andare avanti lo faccio. Qua sono un po' meno in avanti rispetto al Wolfsburg e in Nazionale, sono anche pericoloso".

Su Gattuso: "Provo a fare sempre meglio, credo che gli piace il mio calcio".