Rodriguez, tre mesi fa contro l'Inter l'ultima da titolare

A Bergamo sarà Ricardo Rodriguez a prendere il posto dello squalificato Theo Hernandez, capocannoniere della squadra con quattro. Una perdita grave per l’economia del gioco rossonera, essendo il francese l’arma in più del Milan fin qui in stagione. Rodriguez, al centro di rumors di mercato e accostato sia al Napoli che al Fenerbahce, tornerebbe a giocare titolare dopo tre mesi di panchina. Lo svizzero ha giocato solo le prime quattro di campionato, poi non è stato più chiamato in causa nelle restanti 12 partite, e l’ultima apparizione in campo risale al derby perso con l’Inter il 21 settembre scorso.