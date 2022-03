Roma, El Shaarawy senza rinnovo può lasciare i giallorossi a fine stagione

MilanNews.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare la Roma a giugno in caso di mancato rinnovo di contratto. L’accordo fra il club giallorosso e l’ex Milan scadrà nel 2023, e complice sia l’età che le cifre percepite dal giocatore, ecco che la separazione anticipata potrebbe essere una soluzione. El Shaarawy quest’anno ha realizzato 6 gol in 26 partite giocate fin qui. Lo stesso discorso vale per Chris Smalling.