Roma, Gasperini si dice molto preoccupato dall'infortunio di Hermoso

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, si è così espresso in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino e in vista della sfida contro il Milan:

Si aspettava questo impatto da Malen? "Sì, me lo aspettavo. Lo conosco e l'ho visto, ha le caratteristiche ideali per il nostro gioco. E' anche difficilmente marcabile, dovremo sfruttare le sue qualità. Per marcare lui potrebbero liberarsi altri, anche i compagni miglioreranno il proprio rendimento con lui" Ha alternative in attacco: a inizio stagione disse che l'attacco può determinare la stagione... "Abbiamo preso due giocatori, uno di prospettiva e uno forte. E' tutto migliorabile, ma abbiamo già fatto un bel saltino. Vediamo, ci sono ancora 15 giorni di mercato. L'importante è avere le idee chiare. Per Malen è stata una trattativa veloce, non bisogna portare le cose troppo per le lunghe. Il fatto che Ryan sia fisso a Trigoria è un bel salto di qualità come Malen in campo"

Se Malen ci fosse stato da inizio stagione... "Abbiamo fatto tanti punti, magari avremmo fatto più gol. Abbiamo costruito tante situazioni, siamo tornati ad essere una squadra che in attacco è pericolosa"

Dybala duetta così con Malen dopo pochi giorni: è per classe o per capacità intellettiva? "Hanno un linguaggio tecnico importante. Nel primo gol Dybala ha fintato il tiro e ha fatto il passaggio, Malen sa anche prendere spazio solo con il controllo. Si sposano molto bene, sono grandi campioni che quando accendono la luce vedono qualcosa che gli altri non vedono. Dybala è un grande giocatore, magari senza la freschezza che aveva un tempo: l'ho tolto, ma avrebbe potuto fare i supplementari perché sta molto bene. Non ha più la velocità dei suoi 20 anni, ma ha tecnica e visione. Ora cominciamo ad essere forti davanti"

Come sta Hermoso? "Siamo molto preoccupati, speriamo non sia un infortunio di carattere tendineo e sarebbe un peccato. Abbiamo recuperato Pellegrini, dobbiamo riportare al meglio Soulé: perdere Hermoso sarebbe un peccato"

Malen può dare un contributo anche a Ferguson? "Uno ha 21 anni, l'altro ha giocato pochissimo. Ferguson è cresciuto rispetto all'inizio della stagione, vediamo cosa succederà. Anche lui potrà crescere con più tranquillità come Vaz. L'importante è che cresca sotto il profilo delle motivazioni, la Roma è una grande opportunità per lui"

Al terzo tentativo ha battuto il Toro... "Abbiamo sempre provato questo tipo di calcio. Contro il Sassuolo abbiamo fatto due grandi gol, anche altre volte abbiamo segnato in maniera simile a oggi. Ma non sempre abbiamo avuto la sensazione di pericolo di questa sera. Averlo fatto contro il Toro, che è un'ottima squadra, vale molto: ora cercheremo di farlo contro le altre squadre. Già in Coppa era stata equilibrata, poteva pendere da una parte e dall'altra".