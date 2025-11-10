Roma, lesione anche per Dovbyk: dovrà star fermo almeno un mese

MilanNews.it
Oggi alle 22:00
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Artem Dobvyk ha svolto questa mattina gli esami che hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Lo stop andrà dalle 4 alle 6 settimane. Quello dell'ucraino si aggiunge agli infortuni in attacco già di Dybala, Bailey e Ferguson. (ANSA).