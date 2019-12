Roma-Milan 5-0: in campo c'era Maldini, Boban neanche in panchina

Il tonfo clamoroso del Milan a Bergamo ha portato alla memoria l'ultimo 5-0 incassato dai rossoneri in Serie A, risalente al 3 maggio 1998, quando il Diavolo subì lo stesso passivo all'Olimpico contro la Roma. In quella rosa erano presenti sia Maldini che Boban, attuali dirigenti del club, ma solo uno dei due fu effettivamente in campo: Paolo Maldini giocò quella partita come terzino sinistro, in una difesa completata da Daino, Cruz e Costacurta. Zvonimir Boban, invece, non fu presente, nemmeno in panchina.