Roma-Zaniolo, contatti continui per il rinnovo. Milan e Juve si erano informate

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Messaggero fa il punto sulla trattativa fra la Roma e l'agente di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli, circa il rinnovo contrattuale del suo assistito. Dopo la fine del calciomercato, le parti si sono trovare per fare il punto della situazione, cercando un accordo per fare contenti tutti. Non c'è ancora l'intesa definitiva, riporta il quotidiano romano, ma pare che la quadratura sia vicina. In estate Milan e Juventus avevano chiesto informazioni.