Romagnoli sul coronavirus: "L'unico modo per metterlo in fuorigioco è seguire le indicazioni degli esperti"

Attraverso il sito ufficiale del Milan, Alessio Romagnoli ha parlato così dell'emergenza coronavirus: "Milano è la mia casa dal 2015. Amo questa città, così bella, viva, moderna. L'emergenza del Coronavirus, scoppiata in Cina, sembrava lontana, ma era chiaro quanto fosse una cosa seria, drammatica. Poi, è entrata nelle nostre vite, il primo caso in Italia, i contagi si sono moltiplicati, giorno dopo giorno. Il Covid-19 è un avversario subdolo e (per ora) inafferrabile. L'unico modo per metterlo in fuorigioco è seguire le indicazioni degli esperti, essere sempre responsabili, restare a casa".