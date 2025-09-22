Romano su Gimenez: "Non pensa al mercato, testa solo al Milan"

Fabrizio Romano, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato così di Santiago Gimenez: "Non sta certamente passando un periodo facile. Gimenez non si sta rifugiando sul mercato, sta lavorando duro per dimostrare di poter essere importante per questo Milan. Quando un giocatore non fa bene inizieranno a girare voci di un possibile addio a gennaio, ma Santi non si sta rifugiando sul mercato.

Vuole giocarsi le sue carte al massimo, sa che deve migliorare, è il primo a saperlo, ma non vuole abbattersi e cercare la via d'uscita più facile. Non pensa al mercato, non ha chiesto al suo agente di esplorare altre opzioni. Testa solo al Milan, testa solo e soltanto a riprendersi nella maniera migliore. Questa è la posizione del giocatore, poi come sempre sarà il campo a decidere".

