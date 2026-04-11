Romano su Lewandowski: "Il Barça gli ha offerto il rinnovo al ribasso per un'altra stagione"

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Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un grande attaccante per la prossima stagione e tra le opzioni sul tavolo c'è anche Robert Lewandowski, che è in scadenza di contratto con il Barcellona e dunque in estate potrebbe liberarsi a zero. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul futuro del polacco tra l'offerta di rinnovo con gli spagnoli e l'opzione Italia: "Vi spiego la situazione di Robert Lewandowski confermata al 100%. Prima di tutto, il giocatore non deciderà nulla nei prossimi giorni, ma è una questione che rimarrà ancora aperta. Ci vorrà ancora un po' di pazienza per conoscere quale sarà il suo futuro. La prima risposta che darà Lewandowski sarà al Barcellona che ha dato apertura al rinnovo del polacco per un'altra stagione con un ingaggio molto più basso rispetto a quello attuale che è lo stesso che aveva al Bayern Monaco, quindi altissimo. Il Barça offre quindi il prolungamento, ma al ribasso.

L'attaccante e il suo agente Pini Zahavi stanno lavorando a tutte le opzioni possibili. Dunque, il procuratore del polacco vuole mettere sul tavolo tutte le opportunità che ci sono, tra cui anche l'opzione Italia. I club italiani stanno cercando di capire se Lewandowski si libererà dal Barcellona. E' un discorso che riguarda Milan e Juventus che stanno aspettano di capire se il giocatore andrà via dai blaugrana, se vorrà fare un'altra esperienza in Europa e ovviamente a quali costi. A livello economico Lewandowski costa tanto, dunque in questo momento non c'è nessun discorso avanzato con i club italiani".