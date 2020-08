Rosetti: "I giocatori non possono giocare con le mani dietro la schiena"

Roberto Rosetti, responsabile della Commissione Arbitrale dell’UEFA, parla a Sky delle tante polemiche che ha scaturito l'esorbitante numero calci di rigore fischiati in Serie A per tocchi di mano: "Che ci siano delle differenze piccole a seconda delle nazioni e delle culture calcistiche, questo è comprensibile e tollerabile. È chiaro che quando le differenze sono sostanziali, è giusto fare delle riflessioni. Durante il lockdown abbiamo creato una piattaforma con i capi degli arbitri delle nazioni calcisticamente più evolute per dare linee guida tecniche più uniformi per i prossimi campionati. I giocatori devono giocare a calcio e non si può fare con le mani dietro la schiena. La naturalezza del gesto tecnico deve essere capito e interpretato degli arbitri".