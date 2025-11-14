Rossoneri in nazionale, il minutaggio di chi ha giocato ieri sera

Oggi alle 07:10News
di Manuel Del Vecchio

Questo il minutaggio dei rossoneri impegnati ieri con le gare delle rispettive nazionali.

Francia-Ucraina 4-0
Maignan: in campo tutto il match
Nkunku: entrato al minuto 89

Moldavia-Italia 0-2
Gabbia: in panchina
Ricci: in panchina

Inghilterra-Serbia 2-0
Pavlovic: in campo tutto il match

Irlanda-Portogallo 2-0
Leao: entrato al minuto 63