Rossoneri in nazionale, il minutaggio di chi ha giocato ieri sera
Questo il minutaggio dei rossoneri impegnati ieri con le gare delle rispettive nazionali.
Francia-Ucraina 4-0
Maignan: in campo tutto il match
Nkunku: entrato al minuto 89
Moldavia-Italia 0-2
Gabbia: in panchina
Ricci: in panchina
Inghilterra-Serbia 2-0
Pavlovic: in campo tutto il match
Irlanda-Portogallo 2-0
Leao: entrato al minuto 63
