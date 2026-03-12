Oggi alle 17 Bartesaghi sarà ospite per i tifosi del Flagship Store di via Dante a Milano

Oggi alle 17 Bartesaghi sarà ospite per i tifosi del Flagship Store di via Dante a MilanoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40News
di Antonello Gioia
fonte acmilan.com

Nuovo appuntamento rossonero al Flagship Store di via Dante, pronto ad accogliere Davide Bartesaghi. Il nostro numero 33, cresciuto nel Settore Giovanile milanista, sarà presente nel negozio nel cuore di Milano giovedì 12 marzo alle ore 17.00, pronto a incontrare i tifosi milanisti dopo la bella vittoria nel Derby.

Per partecipare all'evento sarà necessario possedere il biglietto numerato - solo 50 i posti disponibili - che verrà distribuito nella mattinata di giovedì stesso allo Store, dando l'accesso all'esclusivo Meet&Greet. Per scattare un selfie, per far firmare un vostro gadget, per vivere e condividere un momento unico: Davide vi aspetta al Flagship Store di via Dante, non mancate!