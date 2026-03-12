Vernazza incorona Modric: "Non ci sono numeri specifici, ma è il miglior giocatore del campionato"

vedi letture

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "Finora l’Inter capolista ha espresso il capocannoniere del campionato, Lautaro Martinez con 14 gol; il miglior assistman, Federico Dimarco, con 15 cross o passaggi decisivi; e il portiere che ha mantenuto per più volte la porta inviolata, Yann Sommer con 14 “clean sheet”. Il Milan però è diretto sul campo da Luka Modric, il miglior giocatore del campionato. Non c’è un numero specifico che lo incoroni, come nel caso dei tre interisti nelle tre diverse classifiche. Ci basiamo su percezioni e pensieri diffusi, elementi opinabili e discutibili, e su prestazioni incontrovertibili, non ultima la gigantesca prova di domenica nel derby. In Modric, l’aura e lo scintillio del fuoriclasse sono intatte".

SPERANZA SCUDETTO

Era dal 2010/2011 che il Milan non vinceva entrambi i derby in campionato. In quel caso, i rossoneri, sempre allenati da Massimiliano Allegri vinsero poi il campionato. Il focus di oggi resta su questo discorso. Questa squadra è davvero pronta per vincere lo scudetto? Non impossibile, ma davvero difficile. Al di là degli scontri diretti vinti e di una fase difensiva che sembra essere tornata nelle ultime partite solida e positiva, il Milan è ancora dietro all’Inter, purtroppo sotto diversi punti di vista. Il distacco in campionato è ampio, nonostante manchino dieci partite, ma sette punti restano davvero difficili da recuperare. I nerazzurri poi vantano una rosa più completa, con qualche infortunio certo, ma pur sempre ricca di esperienza e meccanismi rodati quasi a memoria ormai. In attacco la vera forza dell’Inter si chiama Lautaro Martinez, out per infortunio ad oggi. Il Milan in avanti su cosa può puntare? Leao e Pulisic quasi mai realmente incisivi, a centrocampo invece si segna poco. L’essere squadra operaia ha sì portato dei benefici nella stagione dei rossoneri, ma forse per lo scudetto si dovrà ancora attendere. I prossimi impegni di Milan e Inter si equivalgono sulla carta. I ragazzi di Allegri dovranno ancora affrontare Juventus, Napoli e Atalanta, anche se la prossima sfida a Roma contro la Lazio non è assolutamente da sottovalutare. L’Inter ha invece Roma, Fiorentina e Como come avversarie più complicate. Tutto può essere messo in equilibrio? Ma certo, se non fosse per i 7 pesanti e maledetti punti che separano Milan e Inter. Una montagna complicata da sormontare.