Rossoneri in Nazionale, lo score di chi ha giocato ieri: Rabiot a segno, spazio per Nkunku. Bene Saelemaekers e Bartesaghi
È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli dei rossoneri impegnati ieri:
L'Italia U21 di Davide Bartesaghi ha battuto per 4 a 0 i pari età della Svezia nella prima giornata di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Il 33 rossonero è rimasto in campo per tutti i 90 minuti di gioco, offrendo una prestazione solida in entrambe le fasi.
Serata di festa per la Francia, sempre più vicina alla qualificazione al prossimo Mondiale anche grazie alla netta vittoria per 3 a 0 sull'Azerbaigian. In occasione della sfida di ieri Maignan è stato spettatore non pagante, mentre Rabiot si è preso la scena mettendo a segno la rete del momentaneo 2 a 0 dei Les Blues. Spazio nel finale anche per Nkunku, tornato a vestire la maglia della Francia a poco meno di un anno dall'ultima volta.
Serata invece complicata per il Belgio, che non è riuscito a superare il muro eretto dalla Macedonia del Nord. È finita infatti 0 a 0 la partita di Gent, con Saelemaekers che è rimasto in campo per un'ora, prima di lasciare posto allo juventino openda.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan