Loftus-Cheek dopo il ritorno in campo in nazionale: "L'obiettivo è restare in forma e continuare a giocare bene con il mio club"

vedi letture

Qualche giorno fa, Ruben Loftus-Cheek è tornato in campo con la maglia dell'Inghilterra, cosa che non succedeva dal 2018. "È passato tanto tempo. Ovviamente, in questo periodo è successo di tutto, a partire dall'infortunio. Cosi, dopo tanto tempo lontano, avevo praticamente smesso di aspettarmi una chiamata dell'Inghilterra. Ma sono davvero felice di essere di nuovo parte del gruppo e di aver giocato qualche minuto, è stato bello. È una sensazione strana dopo così tanto tempo, ma sono felice" le sue parole riprese da The Independent.

Loftus-Cheek ha poi continuato: "Penso sia bello avere un obiettivo. Non so se bisogna focalizzarsi su quello ora, credo che sia importante concentrarsi su ciò che si fa nel proprio club. C'è ancora tanta strada da fare e penso che per me, prima di tutto, l'obiettivo sia restare in forma, stare bene fisicamente e continuare a giocare bene con il mio club. Se faccio questo, penso di avere buone possibilità, e chissà cosa può succedere. Voglio dire, tutti hanno un sogno, quindi ce l'ho in testa, ma non è la mia priorità in questo momento".

