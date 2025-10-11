Di Marzio: “Tra me e Galliani grande fiducia. Ti premiava se scoprivi da solo le cose”

Nella prima puntata del format "My Vibes" di Milan Vibes, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha raccontato tutta la sua carriera, alcuni episodi particolari e rapporti speciali che negli anni ha instaurato grazie al suo lavoro. Di seguito le parole che descrivono com'era il suo rapporto con l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani.

“Con Galliani ho un rapporto di grande fiducia, lo considero come esempio di grande rapporto tra un dirigente e un giornalista. Non mi ha mai mandato fuori strada, mai regalato una notizia ma mai mandato fuori strada, anzi ha sempre premiato lo sforzo di essere arrivati su un nome. L’anno di un mister X chiamai il “Boss” (Galliani ndr.) e gli dissi che avevo scoperto che era Zapata e lui per premiarmi mi disse i dettagli.. ti premiava se il nome lo trovavi da solo. Non c’è stata una volta che Galliani non abbia risposto ad un messaggio o chiamata entro 24 ore…”

