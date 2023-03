Rossoneri in nazionale. Maignan para un rigore: vincono Francia, Belgio e Usa

Fonte: acmilan.com

Nella 1ª giornata del Gruppo B di qualificazione a Euro 2024, la Francia chiude la pratica con tre gol nei primi 21', 4-0 all'88' e al 95' gloria per Maignan, che ipnotizza dal dischetto Memphis Depay. Curiosità: è la seconda volta in carriera che il portiere rossonero para un tiro dagli 11 metri dell'olandese, la prima l'1 dicembre 2018 nel 2-2 tra Lille e Lione. In campo da titolare e per 90' Theo Hernández, Giroud è invece subentrato al 76' a Kolo Muani.

Successo rotondo anche per il Belgio, che supera per 3-0 la Svezia con tripletta di Lukaku: Zlatan Ibrahimović, entrato al 73' sul risultato di 0-2, ha ritrovato minuti con la sua nazionale a quasi un anno dall'ultima volta, era il 29 marzo 2022 nella sconfitta per 2-0 con la Polonia. Tra le fila del Belgio, in campo all'85' Alexis Saelemeakers, mentre non è stato impiegato Charles De Ketelaere.

Panchina per Sergiño Dest nella vittoria degli USA e Grenada per 7-1, che è valsa la qualificazione alla prossima Gold Cup; stessa sorte per Devis Vásquez, che ha assistito al pareggio della Colombia in amichevole con la Corea del Sud. 0-0 per il Belgio U21 contro i pari età della Repubblica Ceca, sempre in amichevole: in campo per un tempo Aster Vranckx, titolare e capitano.