Rossoneri in nazionale: super Maignan e Krunic, Leao si sblocca. A Ibra e Kalulu...

Si è conclusa da pochi giorni la pausa nazionali tra amichevoli e qualificazioni ai prossimi europei. Sono 16 i calciatori rossoneri convocati dai rispettivi selezionatori: Maignan, Vasquez, Kalulu, Thiaw, Kjaer, Theo, Dest, Tonali, Bennacer, Krunic, Vranckx, De Ketelaere, Saelemaekers, Leao, Giroud e Ibrahimovic. Fuori di questa lista ci sono anche i giocatori che sono in prestito in giro per l'Italia, Colombo e Nasti, e in Austria, Lazetic. Una pausa che ha visto diversi rossoneri protagonisti, soprattutto Maignan e Krunic: il primo decisivo con un rigore parato all'Olanda e una super parata nei minuti finali contro l'Irlanda, il secondo con una doppietta decisiva contro l'Islanda. Di seguito tutti i minutaggi e gli impegni dei milansti convocati dalle proprie nazionali per la pausa: Portieri Maignan 180' (90' vs Olanda, 90' vs Irlanda): un rigore parato, due clean sheet Vasquez 0' (0' vs Corea del Sud, 0' vs Giappone) Difensori Kalulu 0' (0' vs Inghilterra U21) Thiaw 0' (0' vs Perù, 0' vs Belgio) Kjaer 180' (90' vs Finlandia, 90' Kazakistan): un assist Terzini Theo Hernandez 180' (90' vs Olanda, 90' vs Irlanda): un cartellino giallo Dest 90' (0' vs Grenada, 90' vs El Salvador)

Tonali 88' (21' vs Inghilterra, 67' vs Malta): 2 assistBennacer 154' (64' vs Niger, 90' vs Niger)Krunic 180' (90' vs Islanda, 90' vs Slovacchia): 2 golVranckx 135' (90' vs Giappone, 45' Repubblica Ceca)De Ketelaere 22' (0' vs Svezia, 22' vs Germania)Leao 40' (24' vs Liechtenstein, 16' vs Lussemburgo): 1 gol, 1assist, 1 rigore sbagliatoSaelemaekers 50' (5' vs Svezia, 45' vs Germania)Giroud 78' (13' vs Olanda, 65' vs Irlanda)Ibrahimovic 18' (18' vs Belgio)Colombo 103' (13' vs Serbia U21, 90' vs Ucraina): 2 golNasti 129' (39' vs Norvegia U20, 90' vs Germania U20): 1 gol, 1espulsioneLazetic 180' (90' vs Lettonia U19, Israele U19): 1 giallo