Rowe sulla lite con Rabiot: "Ora con lui è tutto ok, non c'è rancore"

Jonathan Rowe, nuovo acquisto del Bologna, si è presentato in conferenza stampa e ha parlato della lite con Adrien Rabiot: "Sicuramente c’è stato qualcosa nello spogliatoio. Ho scelto di non parlare più di questo per andare avanti e migliorarmi come giocatore.

Ora con lui è tutto ok, non ci sono rancori tra noi, sono cose che possono succedere in uno spogliatoio e dovrebbero rimanere lì ma a volte escono fuori e arrivano alla stampa. Succede quando tutti vogliono qualcosa di buono per la squadra".