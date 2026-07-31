Rummenigge ricorda Baresi: "Già dopo i nostri primi derby in Italia capii di trovarmi di fronte a un difensore straordinario"

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Karl Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter, ha così ricordato Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi.

Karl Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter, ha così ricordato Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi: "Con Franco Baresi il calcio perde uno dei più grandi difensori e uno dei capitani più importanti della sua storia. Già dopo i nostri primi derby in Italia capii di trovarmi di fronte a un difensore straordinario. Franco incarnava leadership, fair play e una classe assoluta. Ha lasciato un segno indelebile nel Milan e nel calcio italiano. Il mio pensiero va ai suoi familiari e a tutta la famiglia del Milan".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".