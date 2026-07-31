Addio Baresi, Pippo Inzaghi: "Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani"

vedi letture

Filippo Inzaghi ha ricordato Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso nelle scorse ore

Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha voluto dedicare anche lui un pensiero a Franco Baresi nel giorno della sua scomparsa: "A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e quella partita non sono nemmeno entrato. A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: “Ma tu non me la dai la tua?”. Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera.

Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me. Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani. Ciao Franco, grazie Cuore Rossonero. Per sempre" ha scritto l'ex attaccante su Instagram.