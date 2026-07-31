Scaroni ricorda Baresi: "È stato la storia del Milan e continuerà a esserlo"

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Il ricordo da parte del presidente rossonero Paolo Scaroni dell'ex Capitano del Milan, Franco Baresi

Arrivano le parole anche di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha voluto ricordare così Franco Baresi, ex Capitano rossonero scomparso nelle scorse ore: "Franco Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo. Il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il Club, esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia”.

Questa la nota del Milan che questa mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".