F. Galli racconta: "Noi eravamo un tavolo rumoroso. Quando esageravamo Baresi si voltava, ci guardava e abbassavamo subito i toni"

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Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha voluto ricordare il suo ex compagno al Milan Franco Baresi

Filippo Galli, ex compagno di squadra di Franco Baresi al Milan, è interveuto a RTL 102.5 e ha ricordato così l'ex Capitano rossonero che ci ha lasciato questa mattina: "L'ho conosciuto quando andavo a vederlo a San Siro nell'anno della stella. Per me sarà sempre il Capitano. Bastava un suo sguard, noi eravamo un tavolo rumoroso, quando esageravamo lui si voltava, ci guardava e abbassavamo subito i toni".

Questa la nota del Milan che questa mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".