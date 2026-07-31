Il saluto di Sheva a Baresi: "Un milanista. Una leggenda. Una persona meravigliosa. Un esempio. Il bello del calcio. Addio caro, eterno, Franco"

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Andriy Shevchenko ha speso belle parole per ricordare l'ex Capitano del Milan, Franco Baresi, scomparso nelle scorse ore

Non poteva mancara il ricordo di Franco Baresi anche da parte di Andriy Shevchenko, grande ex attaccante del Milan che ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Un milanista. Una leggenda. Una persona meravigliosa. Un esempio. Il bello del calcio. Addio caro, eterno, Franco Baresi".

Questa la nota del Milan che questa mattina ha annunciato la scomparsa di Franco Baresi: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".