Ravezzani: "Cardinale che chiama Amorim per parlare di Messi è molto Forrest Gump"
Nonostante un avvio di stagione a rilento e con tantissime perplessità, il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila e Diawara, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Nonostante questo però, il mercato in uscita per il Milan potrebbe rivelarsi più netto rispetto a quello in entrata, tra giocatori che sono già ormai separati in casa e altri che presto lo saranno anche sul mercato. Il rapporto tra il tecnico portoghese e Gerry Cardinale è ottimo, forse anche troppo. Ha commentato così sul proprio account "X" Il giornalista Fabio Ravezzani:
RAVEZZANI IRONICO
"Questa storia che Cardinale ha visto Argentina-Inghilterra e ha chiamato Amorim per dirgli che voleva vedere il Milan fare gli stessi cross di Messi negli ultimi 10 minuti di gara è fantastica. Sta tra Forrest Gump e il Borgorosso Football Club. Pensate alla faccia di Amorim…".
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