Sabatini e Pellegatti sbalorditi: “Mai visto questo vuoto societario in un’azienda, i tifosi hanno una sfiducia e rabbia montante”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 16:20 News di di Fonti preferite

Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato del fatto che è incredibile come in una società come il Milan non ci siano da due settimane l’amministratore delegato e tutti gli altri organi che compongono la società.