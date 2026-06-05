Sabatini e Pellegatti sbalorditi: “Mai visto questo vuoto societario in un’azienda, i tifosi hanno una sfiducia e rabbia montante”
Nei canali YouTube di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, i due noti giornalisti hanno parlato di vari temi legati alla situazione attuale in casa Milan. Queste le loro parole in merito al vuoto societario.
Sabatini: "I tifosi vivono con angoscia, secondo me, e con una sfiducia montante, una rabbia montante che, secondo me, non fa per niente bene al Milan. Non fa per niente bene questa attesa di due settimane ormai dal famoso licenziamento in tronco e in blocco".
Pellegatti: "Anche perché anche perché come ho sottolineato nei miei video di qualsiasi azienda in qualsiasi attività che sia un'azienda che fa i bottoni o che fa le automobili difficilmente, cioè ricordiamo una situazione dove non c'è l'amministratore delegato, anche se Massimo Calvelli fa le veci, ma non c'è l'amministratore delegato, non c'è il direttore generale, sto parlando di un'azienda, il direttore del personale, il direttore, cioè 10 giorni con questo vuoto, con questo va difficile".
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