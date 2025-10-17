Sabatini: “Giusto promuovere il calcio italiano, ma non a Perth. Li non c’è passione per il calcio”

Sandro Sabatini, giornalista e conduttore televisivo, è stato ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti che lo ha intervistato sulle varie tematiche di attualità. Tra le tante, è stato aperto anche il capitolo Milan-Como in Australia, al quale Sabatini si è dichiarato ampiamente sfavorevole. Queste le sue parole.

Su Milan Como a Perth: “Io in linea di principio non sono assolutamente contro al fatto di esportare il calcio italiano, magari una partita, magari una giornata, fare un tentativo, ma non a Perth, non in Australia. Io a Perth ci sono stato ed è la città più isolata dell’Australia. Ora che tu porti il calcio italiano a Perth…. Il volo lo puoi fare anche in business, ma è sempre un macello, tra scali, ti va via una giornata ad andare e una giornata a tornare. Tra Milan e Como sarà un partita tra due squadre frastornate, il problema sarà quando torneranno in Italia perché smaltiranno il fuso orario, il Milan poi deve andare a Pisa. In generale se il motivo è la promozione del calcio italiano, anche a costo di guadagnare 100mila euro o un milione di meno, la promozione si fa a New York o a Washington, si fa a Londra, al Maracanà, non a Perth, si fa nei posti dove c’è la passione per il calcio italiano che può germogliare. A Perth la passione per il calcio italiano non germoglierà se non tra la comunità di italiani che però ce l’hanno già”.