Pioli: "Il Milan ha subito più di quello che dicono i numeri. Abbiamo preparato la partita tenendo conto di quelle situazioni che possono metterli in difficoltà"
di Antonello Gioia

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, si è così espresso in conferenza stampa su Allegri e sul Milan: "Max è un grande allenatore e sta facendo un ottimo allenatore. Loro hanno giocatori forti, sono completi. Hanno giocatori di gamba e veloci. I numeri dicono tanto e hanno subito più di quello che dicono i numeri. Noi abbiamo preparato la partita tenendo conto di quelle situazioni che possono metterli in difficoltà". 

Come sta Fagioli?
"Sta bene, si è allenato bene. Ad inizio anno l'ho impiegato regista e devo dire che ci credevo tanto. Le prestazioni erano state positive ma alle prime difficoltà lui si è un po' scoraggiato e ho preferito cambiargli posizione". 

Come ha visto Comuzzo?
"Ha passato un momento in cui la sua condizione psicofisica non era ottimale e ho preferito fare altre scelte. Quando i risultati non arrivano è normale guardare chi non gioca, ma io le scelte le faccio in base a ciò che vedo. Dobbiamo tutti darci da fare e chi non gioca dovrà mostrarmi qualcosa in più. Lavoriamo insieme da tre mesi, sono pochi nel costruire una squadra e nel costruire una mentalità. Ma io vedo che la squadra lavora bene e che stiamo crescendo. Dobbiamo migliorare negli episodi, essere più scaltri e furbi".

Si è ridimensionato negli obiettivi?
"Ad inizio stagione tutti abbiamo delle alte aspettative. Ora pero serve essere realistici, la classifica non ci permette altro che pensare a migliorarla. Poi man mano che la stagione andrà avanti capiremo quali obiettivi puntare". 

Come si limita Modric?
"L'ho incontrai due anni fa in vacanza. Vederlo giocare a questa età con questa continuità dimostra quanto sia un campione. Cercheremo di limitarlo". 

Quanto le danno fastidio i gol da calcio piazzato?
"Ci stiamo lavorando tanto. Onestamente abbiamo rivisto i gol e nell'ultimo gol di Cristante, non abbiamo sbagliato noi. Lui ha fatto un gesto di una qualità quasi irrimediabile. Però è chiaro che sono situazioni che andranno affrontate meglio". 