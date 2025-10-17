Panucci: "Problema turnover? Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica"

Federico Calabrese

Christian Panucci, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così del problema turnover: "Solo noi italiani ci complichiamo la vita con questi discorsi. Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica. Mi pare che Real e Bayern tra campionato e coppa non si abbandonano a chissà quale turnover".