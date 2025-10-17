Pedullà: “Il Milan da questa sosta paga un conto salatissimo. Urge ridistribuire le partite nella sosta”

vedi letture

Commentando le ultime notizie sugli infortuni di Pulisic ma soprattutto di Adrien Rabiot, Alfredo Pedullà si è espresso così in merito alla necessità di ridistribuire in miglior modo le pause nazionali e sulla gravità per il Milan di aver perso una pedina fondamentale come il francese.

"Bisognerebbe trovare una formula per fare in modo che il rapporto tra club, nazionali, direttori sportivi, c.t., possa arrivare a un punto perchè in questi modi paghi dei conti salatissimi. Il Milan ha pagato un conto salatissimo che non dico che compromette perché comunque dentro la rosa potrai pescare, ma di sicuro ti priva di pedine essenziali. La sentenza su Rabiot è una sentenza pesantissima. Possono esser 3-4 settimane di stop. Lasciare fuori Rabiot oggi, con Jashari che non è abile arruolabile, con una formula magica che avevi trovato perchè il mix Modric Rabiot è il più potente che ci sia, io penso che sia una brutta botta. Questo è un prezzo salatissimo che tu paghi. Io penso che occorra rivedere la regola di distribuzione delle soste".