Sabatini: "Non è un comportamento normale di Cardinale. Forse non sa che Maldini e Massara..."

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto a SkySport24, Walter Sabatini ha dichiarato sulla scelta di Cardinale di licenziare Maldini e Massara: "E' increscioso il comportamento di Cardinale, non è un comportamento normale. Maldini e Massara hanno riportato il Milan in alto, lo hanno riportato in Champions dopo anni, hanno valorizzato tanti giocatori. Forse questo Cardinale non lo sa. Spero che il calcio preservi prorpietari come Lotito e i De Laurentiis.

Maldini e Massara hanno subito molte critiche per alcuni giocatori persi a zero, se avessero rinnovato Donnarumma a 10 milioni per esempio ora il Milan sarebbe in difficoltà. Quello che è successo dopo conferma che hanno fatto le scelte giuste. Sono arrabbiato per quello che è successo. Conosco bene Maldini e Massara che sono due dirigenti di alto livello, li ammiro molto".