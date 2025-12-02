Sabatini pazzo di Allegri: “Corto muso in purezza. E non si dica che non sa fare la partita…”

vedi letture

Nel post partita di Milan-Lazio, Sandro Sabatini ha commentato nel suo canale YouTube la vittoria dei rossoneri e soprattutto la modalità della vittoria della squadra di Allegri che, per l'ennesima volta, ha vinto un big match per 1-0. Vediamo cosa ne pensa il giornalista e conduttore televisivo:

“Il solito 1-0, come con il Bologna, come con il Napoli, come con la Roma, come con l’Inter, adesso anche con la Lazio, praticamente tutti gli scontri diretti, volendo unire anche la Lazio se non altro per il blasone del suo passato alle squadre che puntano un posto in Europa, quindi corto muso in purezza da parte di Allegri, ma attenzione perché quello che veniva imputato al Milan, cioè di non saper giocare quando c’era da fare la partita, stavolta non si è verificato perché il Milan quando è passato in vantaggio ha cercato il 2-0, come peraltro successo tutte le altre volte, ha continuato a giocare alla ricerca del 2-0. Quindi il giudizio sul Milan non va incanalato con i soliti luoghi comuni. Basta guardare le partite e vedere quello che succede in campo, dove Maignan ha offerto un’altra parata miracolosa, dove Tomori ha offerto l’assist a Leao giocando a tutto campo come secondo me non ha mai fatto in carriera, dovendo anche affrontare Zaccagni, il più pericoloso degli avversari. Gabbia ha una saggezza e una pulizia d’intervento ormai conclamata, Pavlovic ha messo abbastanza in difficoltà, per non dire a cuccia, Isaksen. Bartesaghi ha fornito l’ennesima prestazione convincente e anzi, dico a Gattuso di stare attento anche a Bartesaghi sulla fascia sinistra, perché questo è un ragazzo che sta continuando a proporre delle prestazioni di alto livello”