Sabatini: "Se Leao viene venduto a meno di 40 milioni è uno scandalo per il Milan"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva su Alphadjo Cisse, probabile titolare del Milan domenica a Torino.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva su Alphadjo Cisse, probabile titolare del Milan domenica a Torino: "Su Cisse del Milan ho ancora qualche perplessità perché lo reputo ancora un po' acerbo. Ha talento, ha qualità. Ma, se ci fosse Leao a disposizione, domenica a Torimo manderei in campo Leao e non Cisse. Cisse è bravo, ma non è ancora del livello da maglia da titolare del Milan per più di due partite.

Leao, fino all'anno scorso, è stato un disastro dopo la stagione dello Scudetto. Poi c'è chi dice che la colpa era di Allegri che lo faceva giocare centravanti, ma no: è stato un disastro in generale. Leao, se se ne andrà, lascerà al Milan i ricordi dello Scudetto. Ad oggi, con l'arrivo di Diego Moreira, Leao non è più il titolare del Milan. Cisse domenica farebbe il debutto in Serie A, quindi se ci fosse Leao farei giocare lui. Moreira è stato pagato 50 milioni, Mora alla Roma arriva per 50 milioni, se Leao viene venduto a meno di 40 milioni è uno scandalo per il Milan. Vedo Kean a 35 milioni di euro: no, c'è qualcosa che non va. Non è che se vengono dall'estero li dobbiamo strapagare e i nostri calciatori valgono sempre di meno. No, non va bene"