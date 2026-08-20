Moreira si presenta: "Gioia è la parola migliore per descrivere me stesso"
Diego Moreira, ai microfoni dei canali ufficiali del cub rossonero, si è presentato così ai tifosi del Milan:
MOREIRA SI PRESENTA AI TIFOSI
"La gente mi vede sui social, lì rido e ballo sempre, ma non significa che io sia sempre così. So bene quando è ora di lavorare. So cosa voglio dalla mia vita e dalla mia carriera, so cosa è necessario fare per avere successo e raggiungere i miei obiettivi. La gente deve capire che sono una persona simpatica, ma so quando è il momento di essere concentrato, so dare tutto in campo per i compagni e i tifosi. Questo non cambierà mai, fa parte di me. So cosa voglio e dove voglio arrivare. So cosa devo fare e lo farò. Dipende da sé stessi: è importante trovare dentro di sé quell'istinto animale che ti permette di crescere. Io ce l'ho dentro. Se non sei tu a volere una cosa, puoi chiedere aiuto a chiunque, ma non cambierà nulla".
MOREIRA SI DESCRIVE
"Io sorrido sempre, sono sempre felice e cerco di rendere allegre le persone. Gioia è la parola migliore per descrivere me stesso. E' il mix di culture e delle mie origini che fa di me la persona che sono".
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