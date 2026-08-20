Marianella sponsorizza Chukwueze: "Io lo terrei. Al Fulham ha spiccato per intensità di gioco"

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Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul futuro di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan.

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul futuro di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan: "Io lo terrei. Viene da una stagione in prestito al Fulham dove ha fatto bene, pur avendo avuto un infortunio che gli ha dato continuità. Quando è riuscito a giocare, ha spiccato sempre per continuità e intensità di gioco".

LA POSIZIONE DI CHUKWUEZE: NE PARLA IL TATTICO DIDDI

Luca Diddi, esperto di tattica, si è così espresso a allMilan.it sulla posizione di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan: "Secondo me si sta ritagliando un pezzo importante, è un giocatore che gioca meglio da quinto che da trequartista. Perché da trequartista è troppo confusionario, mentre in quell’altra posizione avendo più campo a disposizione può far veramente bene. Se impara la fase di non possesso, secondo me potrebbe essere un’ottima alternativa a quello che, a mio avviso, deve essere un titolare che ovviamente può essere Saelemaekers. Difficilmente Amorim lascerà partire Chukwueze, a meno che non avrà un’alternativa valida. Si sta dimostrando un giocatore importante, un’alternativa importante per il Milan. Giustificando l’investimento fatto anni fa. È un giocatore che si è evoluto e ha fatto bene anche l’esperienza in Inghilterra, ma se si mette con questa mentalità secondo me può far veramente bene".