Marianella sponsorizza Chukwueze: "Io lo terrei. Al Fulham ha spiccato per intensità di gioco"

Marianella sponsorizza Chukwueze: "Io lo terrei. Al Fulham ha spiccato per intensità di gioco"MilanNews.it
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Oggi alle 18:24News
di Antonello Gioia
Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul futuro di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan.

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport sul futuro di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan"Io lo terrei. Viene da una stagione in prestito al Fulham dove ha fatto bene, pur avendo avuto un infortunio che gli ha dato continuità. Quando è riuscito a giocare, ha spiccato sempre per continuità e intensità di gioco".

LA POSIZIONE DI CHUKWUEZE: NE PARLA IL TATTICO DIDDI

Luca Diddi, esperto di tattica, si è così espresso a allMilan.it sulla posizione di Samuel Chukwueze, esterno nigeriano del Milan: "Secondo me si sta ritagliando un pezzo importante, è un giocatore che gioca meglio da quinto che da trequartista. Perché da trequartista è troppo confusionario, mentre in quell’altra posizione avendo più campo a disposizione può far veramente bene. Se impara la fase di non possesso, secondo me potrebbe essere un’ottima alternativa a quello che, a mio avviso, deve essere un titolare che ovviamente può essere Saelemaekers. Difficilmente Amorim lascerà partire Chukwueze, a meno che non avrà un’alternativa valida. Si sta dimostrando un giocatore importante, un’alternativa importante per il Milan. Giustificando l’investimento fatto anni fa. È un giocatore che si è evoluto e ha fatto bene anche l’esperienza in Inghilterra, ma se si mette con questa mentalità secondo me può far veramente bene".