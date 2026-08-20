Gimenez-Porto, il papà di Santiago: "E' una grande opportunità. Se un club così ti contatta anche in un momento complesso è una cosa molto positiva"

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Il papà di Santiago Gimenez ha commentato l'interesse del Porto nei confronti del figlio che è in uscita dal Milan

Intervenuto a Fox Sports Mexico, Christian Gimenez, papà di Santiago, ha parlato così dell'interesse del Porto che è in trattativa con il Milan per ingaggiare il figlio: "È una grande squadra, con una lunga tradizione nell'ingaggio di giocatori messicani. Sento che tutto questo rappresenta una grande opportunità... È una grande opportunità, che arriva in un momento non proprio positivo, dopo l'anno che ha passato con gli infortuni. Molti parlano delle statistiche di Santi, ma non dicono che è stato infortunato per sette mesi... Questo è un altro problema che non si può nascondere. Ma la realtà è che quando una squadra come il Porto ti contatta anche in un momento così complesso è una cosa molto positiva, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono.

Ho detto a Santi: 'Quest’anno è stato complicato, certo, ma ormai sono quattro anni che giochi in Europa. Nei tre anni precedenti hai fatto qualcosa di giusto, tanto che una squadra come il Porto si fida di te e ti contatta…'. Dobbiamo analizzare cosa è stato fatto bene e cosa male quest’anno, ma poi la vita va avanti e noi, che giochiamo a calcio, che sappiamo com’è, sappiamo che la carriera di un calciatore è fatta di alti e bassi. Un giocatore deve mantenere costantemente l’equilibrio, ma a volte non è possibile. E questo può aiutarlo a risalire. La cosa più importante è che stia bene fisicamente e mi dà tranquillità sapere che non ha perso la fame di successo e che vuole sempre di più" le parole del papà di Santiago Gimenez riportate da A Bola.