Sacchi duro: "Milan presuntuoso, superficiale e confuso. La colpa? Di tutti"

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport per commentare la debacle del Milan nel derby contro l'Inter. L'ex allenatore non le ha mandate a dire e ha parlato così: "In campo c’era una squadra che faceva della modestia e dell’attenzioni le qualità principali, l’Inter. E una squadra, il Milan, che pareva leggera, forse persino presuntuosa, confusa, superficiale.

La lista degli errori è lunga: pressing inesistente, attaccanti quasi mai presenti in fase difensiva, marcature approssimative, squadra lunga, mancanza di collaborazione tra i reparti, poca chiarezza di gioco. Di chi è la colpa? Di tutti"