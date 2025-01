Sacchi: "Il Milan diventato una squadra che lotta, che non molla di un centimetro"

In occasione della vittoria della Supercoppa Italiana da parte del Milan, la Gazzetta dello Sport quest'oggi propone un'intervista all'ex leggendario tecnico rossonero Arrigo Sacchi che commenta così la sfida di Riyad e gli aspetti positivi per il Diavolo di una serata davvero memorabile. Sacchi ha parlato della gara, di cosa potrebbe significare nel prosieguo della stagione e dei vari protagonisti che l'hanno indirizzata in campo e dalla panchina.

Queste le parole di Arrigo Sacchi su Sergio Conceicao: "Metterei l'accento su questo aspetto: per due volte il Milan è andato sotto e per due volte ha trovato la forza morale e le energie fisiche per ribaltare la storia. Se non hai qualità caratteriali, non riesci a compiere imprese simili. Ciò significa che l'allenatore, appena arrivato, ha saputo toccare le corde giuste. Lo dico con chiarezza: Conceicao ha dimostrato di essere un signor allenatore. In queste due partite chi capisce di calcio ha notato la sua competenza, in fatto di tattica e strategia: Sergio ha idee forti e limpide. E con le sostituzioni, tutte in chiave offensiva, ha dato coraggio a tutta la squadra. Il Milan è diventato una squadra che lotta, che non molla di un centimetro, che pressa, che ha voglia di arrivare in fretta sul pallone".