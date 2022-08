Sacchi su Pioli: "È sulla strada giusta, deve scordarsi il tatticismo e dare uno stile al Milan"

MilanNews.it

L'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi, ospite oggi al sorteggio di Istanbul dove sarà premiato, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport su Stefano Pioli: "Stefano è sulla strada giusta. Deve scordarsi il tatticismo. Deve dare uno stile da Milan, riconoscibile. Una volta Gullit mi disse: «Mister, ma se non riusciamo a segnare perché negli ultimi dieci minuti non lanciamo palloni alti in area come tutti?”. Gli risposi: “Perché se per caso facciamo gol poi non giocheremo così solo per dieci minuti...»”