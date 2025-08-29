Saelemaekers a DAZN: "Siamo pronti e fiduciosi di potere fare meglio rispetto alla partita contro la Cremonese"

Manca sempre meno a Lecce-Milan, seconda giornata di Serie A in programma stasera alle 20.45. Queste le parole pre partita del rossonero Alexis Saelemaekers ai microfoni di DAZN:

Sulla sfida di stasera

"Siamo pronti e fiduciosi di poter far meglio rispetto alla brutta partita contro la Cremonese, abbiamo lavorato bene e siamo concentrati solo su stasera".

La sconfitta contro la Cremonese

"Brutto perdere così, eravamo tristi e arrabbiati. Ciò che non ha funzionato a San Siro dovremo migliorarlo già da stasera".