Saelemaekers a MTV: "Sarò al fianco di Santi, proverò a dargli il massimo supporto"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Alexis Saelemaekers ha parlato a pochi minuti da Lecce-Milan. Ecco le sue parole:

"Abbiamo capito i nostri errori, lavorato tanto e oggi siamo determinati a prendere questi tre punti. Penso che dobbiamo essere concentrati dal primo all'ultimo minuto, che è ciò che ci è mancato nell'ultima partita. E poi essere efficaci davanti alla porta. Sarò a fianco a Santi, proverò a dargli il massimo supporto e se posso aiutare segnando, lo farò. Chiunque segnerà l'importante è prendere i tre punti".

