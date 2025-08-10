Saelemaekers a Sky: "Con Allegri ci siamo resettati mentalmente. Lavoriamo duro anche nelle difficoltà"
Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky Sport al termine di Chelsea-Milan 4-1. Queste le sue parole:
Che gruppo hai ritrovato al tuo ritorno?
“Ovviamente sono ritornato diverso rispetto a quando sono andato via, ora prendo responsabilità. Ho trovato un gruppo tranquillo mentalmente, siamo tornati a zero nella testa. Lavoriamo duro anche nelle difficoltà come oggi, proviamo a fare qualcosa di grande”.
Potete sorprendere tutti per lo Scudetto?
“Non pensiamo allo Scudetto adesso, pensiamo ad essere un gruppo unito. Poi quello che succederà non lo sappiamo, daremo di tutto e vedremo cosa succederà”.
