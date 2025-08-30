Saelemaekers e De Winter convocati da Rudi Garcia per le sfide col Belgio

Oggi alle 17:36
di Gaetano Mocciaro

Il ct del Belgio, Rudi Garcia, ha reso noti i convocati dei Diables Rouges per le sfide contro il Liechtenstein e il Kazakistan del 4 e 7 settembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i giocatori chiamati ci anche i rossoneri Alexis Saelemaekers e Koni De Winter

PORTIERI: Thibaut Courtois (Real Madrid), Mike Penders (Strasburgo), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (Lipsia)
DIFENSORI: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (Milan), Brandon Mechele (Brugge), Thomas Meunier (Lille), Joaquin Seys (Brugge), Arthur Theate (Eintracht Francoforte)
CENTROCAMPISTI: Kevin De Bruyne (Napoli), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Brugge), Charles Vanhoutte (Union Saint-Gilloise)
ATTACCANTI: Michy Batshuayi (Eintracht Francoforte), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Malick Fofana (Lione), Diego Moreira, Lois Openda (Lipsia), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)