Saelemaekers e De Winter partono dalla panchina con il Belgio
I primi due rossoneri a essere impegnati in questa pausa delle Nazionali saranno Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, esterno e nuovo difensore milanista. Il Belgio questa sera alle 20.45 è impegnato in trasferta contro il Liechtenstein nella partita di Qualificazione ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Sia Saelemaekers che De Winter nella gara di questa sera partiranno dalla panchina: vedremo se il CT Rudi Garcia gli concederà qualche minuto a gara in corso.
La formazione titolare del Belgio con panchina:
BELGIO (4-2-3-1)
Courtois
Meunier, Debast, Theate, De Cuyper
Tielemans, Vanaken
Fofana, De Bruyne, Doku
Openda
A disposizione: Vandevoordt, Sels, Mechele, Raskin, Trossard, De Winter, De Ketelaere, Vanhoutte, Moreira, Castagne, Saelemaekers, Batshuayi. All. Rudi Garcia
