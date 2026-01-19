Saelemaekers fa chiarezza sulle sue condizioni fisiche

Alexis Saelemaekers ha terminato anzitempo Milan-Lecce e nel post partita è stato ripreso con una vistosa borsa del ghiaccio piazzata sulla zona dell'adduttore. Nel post partita il belga ha chiarito sulle sue condizioni fisiche a DAZN:

"Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, preferisco che entri uno che sta al 100% e faccia la differenza”.

Tra oggi e domani la situazione sarà più chiara.